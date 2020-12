Tras muerte de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa se siente “más solo que nunca”

El cantante José Manuel Figueroa reveló durante una entrevista con el conductor Omar Chaparro que desde que murió su papá, el cantante Joan Sebastian, su vida dio un giro radical y cambió para siempre, ahora se siente “más solo que nunca”, declaró el famoso cantante mexicano.

Fue durante un encuentro que tuvo en el programa Tu-Night en donde Figueroa abrió su corazón y narró cómo ha sido para él llevar el duelo tras la muerte de su padre, así como todo lo que ha cambiado su vida desde aquel momento, ocurrido el 13 de julio de 2015.

José Manuel Figueroa explicó que se quedó con ganas de decirle muchas cosas a su papá, de hablar con él y que ante la ausencia de sus hermanos Sebastián y Trigo, su vida ha girado en torno a la soledad.

“Me haces falta tú”

En entrevista en el programa Tu-Night José Manuel Figueroa se abrió a hablar sobre sus emociones y explicó que “me he quedado con ganas de decirle lo enfadoso que fue que se muriera. Me he quedado con ganas de decirle 'Papá, tenías la boca retacada de razón. Me haces falta tú',” reveló el cantante.

Ahora asegura que se siento más solo que nunca porque me hacen faltan sus hermanos Sebastián y Trigo: “Me doy cuenta que el amor no muere, mueren nuestros seres queridos, desgraciadamente, porque somos mortales, pero el amor no muere, solo cambia de lugar", compartió Figueroa con Omar Chaparro y el auditorio de su programa.

Después de declarar esto, el comunicador preguntó a José Manuel Figueroa cómo se encuentra actualmente su situación sentimental y si desea conocer el amor de nuevo y casarse: el artista declaró que se encuentra bien en estos momentos aunque un poco confundido: “A lo mejor, si no estuvieran las cámaras, te diría la neta... Me urge llegar a esa meta", señaló el cantante.