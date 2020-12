Sofía Rivera Torres deja sin aliento con mini bikini: FOTO

Sin palabras. Así dejó Sofía Rivera Torres a sus seguidores en sus cuenta de Instagram con una sensual imagen en bikini.

La famosa conductora de televisión, recientemente casada con Eduardo Videgaray, compartió la imagen que de inmediato se volvió tendencia en la red social.

"Veo estas fotos de hace unos meses (hace unos kilos) y me siento muy orgullosa de mi esfuerzo. Todo el 2020 me lo eché bajando poco a poco, lento pero seguro. Ahorita estoy mejor, más fit y más delgada pero como ahorita no estoy en la playa les dejo esta", fue el mensaje con el que la bella conductora acompañó la fotografía.

En la imagen se le ve a Rivera Torres sentada a la orilla de una alberca y sosteniendo una copa de vino.

Además de que porta un diminuto bikini en todos amarillo, azul y rosa que deja ver sus torneadas piernas demás de su impresionante abdomen.

Aquí te dejamos la imagen: