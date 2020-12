Francisco Céspedes daría su vida por libertad

Francisco Céspedes lamentó que en Cuba, la gente siga sufriendo de carencia, falta de oportunidades y libertad de expresión, como resultado de un gobierno que tiene 62 años en el poder, que es “represivo” y lo ha vetado de su país.

“Estuve en marzo de este año en Cuba, cuando inició la pandemia, iba a tener un concierto en un lugar icónico, pero dos días antes, me convocaron a una entrevista con público en la Fábrica de arte cubano. Ahí llegué a la conclusión de que los cubanos estamos gobernados por un gobierno de psicópatas armados, que no dan posibilidad al desarrollo”, contó y cómo la gente lo ovacionó, esto aparentemente incómodo a las autoridades y ahora no puede regresar a su país.

“Hay una lista que dice que no puedo entrar a la tierra que me vio nacer. Ese día salí a las 4 de la mañana en un vuelo, me salvé de ser encarcelado. Hay una circular que señala que no puedo regresar, que cuando llegue me den un susto, ¿y para qué voy?; no sé si conteste algo o cómo reaccionaría, puedo golpear a alguien y para qué si tengo un público, pero estoy dispuesto a dar mi vida por la libertad”, aseguró.

Agradeció que ahora sus compatriotas han salido a la calle, porque ya están cansados de la represión física: “Debe irse ya ese gobierno, son obsoletos. Se basa en que hay un embargo económico de los norteamericanos, pero no es eso, porque si en mi casa me rodean, yo busco hacer todo para alimentar a mis hijos, pero ese gobierno no deja que la gente lo haga, ven a los emprendedores como ilegales, porque mientras más esté generalizada la pobreza, hay más control”, agregó.

Céspedes mostró su apoyo al Movimiento San Isidro desde México a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, donde expresó que espera esto sea “el principio del final de ese Estado dictatorial”. El músico lleva más de 15 años radicando en este país, lo que le permite mantener su carrera de manera libre.

PREPARA SHOW EN LÍNEA

Durante esta temporada de pandemia, el cubano se ha concentrado en crear nuevos temas y algunos los presentará en el show virtual que ofrecerá de manera solitaria el próximo viernes 11 de diciembre en un cenote de Tulum.

“Al inicio de esta pandemia sufrí un poco, pero hay que integrarse a la vida y de no hacer nada a dar un concierto en internet, prefiero lo último. Además, no será un evento más, estaremos ubicados en un cenote y habrá un dron que ofrezca tomas aéreas del espectacular lugar”, explicó.

Sobre la lucha