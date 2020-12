Enrique Guzmán preferiría un dueto con esta joven cantante, antes que con Frida Sofía

Hace poco tiempo, el cantante Enrique Guzmán opinó sobre la polémica provocada por su nieta Frida Sofía al afirmar que no cantaría junto a ella. El músico declaró que para empezar, la joven no canta y que además la relación que mantiene no es precisamente buena.

Guzmán dejó perfectamente claro que no grabaría un dueto con ella. Sin embargo, al parecer sí lo haría con otra joven artista, que por cierto tiene bastante talento arriba del escenario.

Dichas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo de manera virtual, que ofreció el pasado miércoles, donde confirmó que para el padre de Alejandra Guzmán, es difícil entender a Frida Sofía, pero luego de estas declaraciones, la joven contó que no le interesaba conocer la opinión de su abuelo.

¿Frida Sofía envidia a Belinda?

Sin embargo, lo que llamó más la atención es que mientras Guzmán no se ve interesado en realizar un dueto con su nieta, hay otra cantante con la que sí lo haría. Se trata de nada más y nada menos que de Belinda, pues el músico habló maravillas de la novia de Christian Nodal y aseguró que la conoce desde chica y que ha sido testigo del éxito que ha llegado a alcanzar la joven.

Guzmán expresó que le gustaría tener alguna colaboración con Belinda, ya que además la respeta como actriz. Esto sin duda es un duro golpe para Frida Sofía, quien ni siquiera la considera una cantante.

Por su parte, Frida Sofía contó en el programa Chisme No Like, que como familia, tanto Enrique Guzmán, como Alejandra Guzmán, le han quedado mucho a deber y fue tajante y dura ante la pregunta de qué opinaba de ellos.

“A él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas, pero como familia han fallado demasiado, han mentido y eso queda en ellos”, contó la cantante, quien además aseguró que no tiene mucha comunicación con su abuelo.

“No hay comunicación, entonces que diga que no quiere cantar conmigo me viene y me va, porque yo a él no quiero ni verlo, mucho menos cantar” declaró.