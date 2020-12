Demi Lovato pide que adopten un pavo y enseguida lo presume en el horno; las redes se le van encima

Gran polémica generó Demi Lovato tras compartir una imagen en donde presume un pavo recién horneado cuando hace solo unos días visitó un santuario para animales en donde posó con un pavo e invitó a sus fans a adoptarlo, o que desató el debate en las redes, desde donde los internautas la tacharon de incongruente.

Tan solo a inicio del mes pasado, la cantante asistió al Farm Sanctuary de California, una organización dedicada a la protección y el rescate de animales de granja en Estados Unidos, lugar en donde se dejó fotografiar junto a un pavo y compartió la postal en sus redes sociales. La fotografía fue compartida en Instagram por la organización el pasado Día de Acción de Gracias, junto a la cual se acompañó un texto en el que se describen las estadísticas sobre el sacrificio de pavos durante esta festividad.

El Santuario aprovechó el post, en el que aparece Demi Lovato, para invitar a las personas a adoptar un pavo en lugar de comérselo, sin embargo, la cantante parece que no siguió el consejo y decidió mejor comerse al animal. Así lo demostró esta semana al publicar una fotografía en donde presume un pavo asado, recién salido del horno y listo para ser degustado.

“Estoy en shock” por Demi

La publicación de la fotografía del pavo horneado por Demi Lovato desató una enorme polémica en las redes y los primeros en reaccionar fueron los seguidores de la cantante quienes aseguraron que estaba enviando un mensaje cargado de incongruencia y además llamaron a su equipo de relaciones públicas a desarrollar un mejor trabajo.

"No estoy tratando de controlar lo que come, pero ella o su equipo de relaciones públicas podrían hacer un mejor trabajo controlando las causas sociales a las que se vincula su imagen", señaló uno de los internautas en Instagram, mientras que otro más aseguraba que Lovato lo había dejado en shock, ya que de acuerdo con su post la artista le daba un mensaje de cuidado y adopción del animal, no para llevarlo al horno.

La fotografía fue compartida por Lovato en una de sus historias de Instagram. FOTO: Instagram

La visita al santuario fue presumido por Demi Lovato en sus redes, en donde destacaba el rescate de un pavo llamado Sandy: “Pasé el día con vacas, cabras, ovejas, cerdos, burros y pavos, quienes fueron rescatados de la crueldad. Lo más destacado de mi recorrido fue abrazar a un pavo rescatado llamado Sandy,” señaló Lovato en su publicación en el mes de Noviembre.