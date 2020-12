David Zepeda rompe el silencio y habla sobre su ORIENTACIÓN SEXUAL

David Zepeda sigue enfrentando los rumores sobre su supuesta homosexualidad, esto después de que se diera a conocer su presunta relación con Daniel Urquiza, más conocido como el 'Rey de las extensiones', quien falleció se quitó la vida hace un mes.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor volvió a retomar el tema y habló abiertamente sobre su orientación sexual.

Durante la conversación insistió que no le gustaran los hombres, y que si así fuera no tendría problema en decirlo. Además recalcó que le encantan las mujeres, sin embargo, dijo que hay medios que inventan notas "para comer".

“No me pudieron levantar un falso más tajante, o sea, amo a las mujeres, y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema y no tiene nada de malo, pero no, nada que ver, y entiendo también que estábamos en el ojo del huracán, entonces lo más fácil es inventar notas para comer”, explicó. Noticias Relacionadas ¿Nuevo romance? Ricky Martin rechaza propuesta de David Zepeda; esta fue su reacción

Mhoni Vidente DESTAPA relaciones sentimentales de David Zepeda ¿con quiénes anda? VIDEO

Recientemente, se dio a conocer otro rumor en donde se asegura que Zepeda habría tenido un fugaz romance con Ricky Martin, supuestamente para que fuera éste quien lo ayudara a impulsar su carrera en los escenarios con una colaboración ahora que el actor mexicano quiere regresar a la música.

En tanto, durante la conversación el ahora protagonista de la telenovela 'Vencer el Desamor' recordó el momento en que se filtró un video erótico. El actor manifestando su descontento con la mujer que sacó a la luz la grabación.

“Fue una ex novia con la que yo salía, y no fue que yo le mandé un video, fue una videollamada a través de Skype y ella la grabó… eso no se hace… El hecho de confiar en una mujer, me hizo sumamente vulnerable y me dio esta lección, pero parece ser que no la aprendí bien.

Además, destacó que si el video fuera de una mujer, la reacción de la gente hubiera sido distinta.