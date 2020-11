Estas son las polémicas razones por las que José José DESHEREDÓ a Sara Salazar y Sarita Sosa

Luego del anuncio de que José José dejó sin un centavo en su testamento a su hija Sarita Sosa y a su madre, Sara Salazar, muchas son las especulaciones sobre los motivos que llevaron al intérprete de El Triste a tomar LA decisión que marcaría el futuro de su fortuna y la de sus herederos.

Sin importar que al lado de las dos mujeres ya antes mencionadas, El Príncipe de la canción vivió sus últimos momentos, esta semana en una entrevista para Ventaneando, Anel Noreña declaró que ella quedó como albacea del testamento y que sus hijos José Joel y Marisol Sosa son los únicos herederos del cantante.

Ante esta polémica noticia, según entrevistas anteriores en el mismo medio de comunicación, se dio a conocer que la relación de José José con Sara Salazar no era muy buena e incluso hasta decía que su esposa trató de envenenarlo una vez. También explicó que Salazar escondía oscuros secretos que serían revelados en la película de José José y aseguró que el cantante tenía una vida tormentosa a su lado, pero no lo confesaba por pena, pues no quería que la gente creyera que tenía una mala opinión de las mujeres.

Sara Salazar fue el amor de su vida

Sara Salazar fue su tercera esposa, luego de haberse casado con Natalia Kiki Herrera Calles y con Ana Elena "Anel" Noreña. Salazar era llamada Sarita, cariñosamente por el cantante y fue la cubana a quien llevó al altar.

En una entrevista, el intérprete declaró que Sara fue la primera mujer a quien escogió y le propuso ser su novia, “Las parejas con las que me casé, nunca las escogí, más bien ellas fueron las que me escogieron”, declaró antes de morir el intérprete.

La implicada, declaró para una entrevista en un programa de Telemundo, que “Él fue invitado a una fiesta que había en mi casa. No fue amor a primera vista, fueron 5 minutos después". Relató que al inicio ella pensaba que él era cantante de salsa, ocurrencia que conquistó al Príncipe.

Se casaron en 1995 y al día de hoy Sara Salazar ha declarado que no tiene nada que decirle a la familia mexicana del cantante, quienes ahora son los herederos.