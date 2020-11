Alejandra Ávalos dice que José José se aparece en sus sueños; descubre qué le dice

Alejandra Ávalos tuvo un encuentro con la prensa en la que aseguró tener sueños en los que se le aparece José José, quien murió el 28 de septiembre del 2019 en Estados Unidos.

De acuerdo con la actriz, el "Príncipe de la canción" se ha comunicado con ella en estas experiencias oníricas y le ha dicho que no puede descansar en paz.

Según lo que contó Ávalos, el intérprete de "Almohada" asegura que se siente preocupado por su expareja Anel Noreña sigue hablando de él sin que su familia esté de acuerdo y que esto ocasiona malestar al finado.

“Mi sueño como tal se desenvolvía en una casa muy elegante y me acuerdo que había una fiesta, y en esa fiesta estaban muchísimas personas, incluyendo a Anel, entonces yo veía a José y él me tomaba de la mano y me decía ‘ven, acompáñame’, y me llevaba a un sótano y luego me tomaba de la mano y me decía ‘quiero que ya hables con Anel… dile que ya deje de decir mentiras”. Y yo llegaba con Anel y la agarraba de las manos, entonces empezaba yo a decirle a Anel todas las cosas por las cuales José José estaba molesto”, contó la artista.