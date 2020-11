El VIDEO viral de Jen Selter en tiempos de elecciones en EU

La modelo fitness y celebridad de redes sociales, Jen Selter, publicó un video que de inmediato se viralizó en estos tiempos electorales.

La famosa estadounidense de 27 años de edad invitó en las últimas horas a sus seguidores y seguidoras a votar en las elecciones de Estados Unidos, las cuales aún se encuentran a la espera de resultados.

"Now that we have your attention... vote vote vote", escribió Selter en su cuenta oficial de Instagram.

"Ahora que tenemos tu atención, vota, vota, vota", fue el mensaje en el que se ve a la modelo presumiendo primero a su perrito pero de inmediato la imagen cambia y se le acostada y presumiendo sus esculturales glúteos.

Jen Selter es famosa por la espectacular figura que posee además de las rutinas que promueve para obtener un trasero como el que posee.

Estados Unidos acudió este 3 de noviembre a votar, según datos actuales se trata de una de las elecciones históricas ya que cerca de 150 millones de votos se emitieron sin que se sepa aún el ganador entre Donald Trump y Joe Biden.