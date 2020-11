¿Se acabó la guerra? Carlos Cuevas y Aída Cuevas se reunirán en ESTE concierto: VIDEO

En los últimos meses los problemas y enfrentamientos legales han aumentado para Aída Cuevas y Carlos Cuevas, y aunque las diferencias entre ellos parecen ser irreconciliables, Alex Kaffie reveló que los hermanos estarán juntos en concierto el próximo 14 de febrero.

Esta mañana durante la sección "La Bomba" de Kaffie" del matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión el periodista de espectáculos más famoso dijo que la idea de reunir a los hermanos Cuevas se trata de una "decisión millonaria" tomada por el importante productor musical Hugo Mejuto.

Recordemos que hace unos meses Aída Cuevas interpuso una demanda en contra de Carlos Cuevas por violencia familiar. Sin embargo, recientemente y luego de enfrentamientos públicos muy intensos, la intérprete dijo que le dará el perdón a su hermano, pero además, le pidió que no se acercara a ella.

Al respecto Carlos Cuevas enfatizó en entrevistas que "no hay perdón a quien no ha sido procesado y juzgado", por lo que dio a entender que las cosas por las que su hermana lo acusaba, no eran ciertas.

Aunque la situación es confusa, Alex Kaffie aseguró que el concierto ya está agendado, se llamará "Juntos y revueltos" y tendrá lugar el 14 de febrero, Día de el Amor y la Amistad.

"Estoy seguro que se va a desprender una gira porque el simple hecho de verlos juntos es como para verlos en un medio de comunicación (...) les llegó el momento de capitalizar y de llevarse tajada. Hay que felicitar a Hugo Mejuto. Aída y Carlos no se pueden pelear por el dinero. Por un momento de perderse la repulsión y el asco, buen dinero se van a llevar", finalizó.

