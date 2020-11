Danna Paola sorprende a sus fans con su versión de “All I Want For Christmas Is You”: VIDEO

El ambiente navideño ya se respira en el aire, cada día estamos más cercas de esta añorada celebración, en este sentido Danna Paola ha demostrado tener un gran espíritu decembrino.

Todo indica que la sensual actriz mexicana ya se contagio de la fiebre navideña, o al menos así lo ha dejado ver al lanzar recientemente su versión de la canción “All I Want For Christmas Is You“, melodía que hizo famosa a Mariah Carey en 1994 y es una la más escuchada durante las fiestas navideñas.

Desde el pasado 25 de noviembre, Danna Paola, lanzó en su canal de youtube un video con el audio del popular tema, pero interpretado por ella, siendo reproducido más de 408 mil veces.

Fans elogian su versión

Con su propia versión de “All I Want For Christmas Is You“, la sensual cantante ha recibido cientos de comentarios positivos alabando su trabajo: “Danna con su voz angelical hace que las canciones de Navidad suenan de otro mundo”.

Mejor recibimiento que en 2019

Cabe señalar que Danna Paola ya había grabado un pedazo de esta melodía el año pasado, sin embargo, en aquella ocasión recibió fuertes críticas luego de que diversos usuarios aseguraron que su voz no alcanzó las notas altas que la canción de Mariah Carey requiere.