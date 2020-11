Actor PROTAGÓNICO de "Amores Perros" trabajó de BOTARGA para mantener a su hijo

A lo largo de los años, las personas van aprendiendo lecciones que les ayudarán a crecer y afrontar las adversidades que la vida tiene. No hay quien no haya pasado por calamidades que lo tengan o tuvieron en la lona; sin embargo, no rendirse es importante. Esto no es ajeno a los artistas, quienes muchas veces tienen que afrontar duras pruebas para salir adelante.

El actor Armando Hernández reveló para el público de Pinky Promise que tuvo que trabajar como animador de botarga, aún después de hacerse un lugar en el medio, para poder mantener a su familia.

Hernández, quien interpretó a Genaro en la película "Amarte Duele" le platicó a Litzy que se había quedado sin trabajo en vísperas del cumpleaños de su hijo. Este hecho es significativo para él, pues contó que tuvo que escapar de su casa después de que sus padres se divorciaron.

¿En qué época se quedó sin trabajo Armando Hernández?

A pesar de tener en su vitrina una Diosa de Plata y haber participado en el serie de televisión "Los Héroes del Norte", Armando se quedó sin un proyecto. Con lágrimas en los ojos, explicó que su situación cambió drásticamente en el año 2011, pues incluso su roomie le donó toda la comida.

Su última esperanza fue acudir con Mariana Chagoya, dueña de una empresa dedicada a la animación de eventos. Después de platicar con ella, compartió que el único empleo que le ofrecieron fue el de usar una botarga de Barney para trabajar en fiestas infantiles.

Cuando se quiere, se puede

A pesar de ser un empleo que no le iba por su calidad de artista, él no se ofendió y contrario a eso, usó el disfraz con toda la actitud. Posteriormente explicó que el trabajo de botarga es uno de los más duros en su vida; sin embargo, también es el que más orgulloso lo ha hecho sentir.