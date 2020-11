Diego Armando Maradona y el amorío que tuvo con una mexicana en el Mundial de 1986: VIDEO

El mundo del deporte, especialmente el del futbol, se ha sacudido con la muerte del ídolo argentino Diego Armando Maradona, un personaje que a lo largo de su vida, dentro y fuera de las canchas dio de qué hablar por su comportamiento.

Conocido por sus glorias con el balón en el pie, Maradona escribió su nombre con letras de oro en los libros del futbol, ganó todo lo que se pudo mientras fue jugador, sin embargo, la sombra de las adicciones lo siguió siempre.

Fue parte de clubes internacionalmente conocidos como el Barcelona de España, en Nápoles de Italia y el Boca Juniors de Argentina.

Maradona murió a los 60 años víctima de un paro cardiorespiratorio mientras se encontraba en su casa recuperándose de una cirugía que se le practicó a principios de mes debido a un hematoma subdural.

Maradona llegó a México en el Mundial de Futbol de 1986 para coronarse como el campeón, llevando a su selección nacional a lo más alto en la disciplina, claro, no sin antes dejar una ráfaga de polémicas, la más conocida de ellas tiene que ver con la famosa "Mano de Dios", un gol que, de acuerdo a sus declaraciones sí fue realizado con la mano ante el odiado rival Inglaterra, no sólo en el plano del deporte, pues las rencillas entre las naciones estaban vivas con la Guerra de las Malvinas que se había desatado en 1982.

Pero, según declaraciones de la vedette mexicana, Merle Uribe, "El Pelusa" vino a algo más que sólo jugar a la pelota. De acuerdo con lo que ella le confesó al comunicador Gustavo Adolfo Infante, en esa época vivieron un fugaz encuentro.

"Él me veía en los anuncios del Marrakech y no sé cómo consiguió mi teléfono, un día me habló, se dio el encuentro gracias a una amiga en común, y ya sabes, después fuimos a la disco y una copita y otra copita y de ahí pues nos fuimos a otro lado y sucedió todo, y lo hicimos como dos veces más porque el Mundial tampoco duró tanto", dijo Uribe para el periodista de espectáculos en 2018.