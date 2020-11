Sofía Aragón no entregará la corona en Mexicana Universal 2020; Lupita Jones explica por qué

Lupita Jones dio a conocer que Sofía Aragón no entregará la corona en la final del concurso de belleza Mexicana Universal 2020. Esto lo comenta después de varias acusaciones que ha habido entre ambas.

La directora del concurso aseguró sentirse herida por los comentarios que ha hecho Aragón en diversos medios de comunicación, a los cuales se han sumado los de otras participantes que la han acusado de ser violenta con ellas.

Durante una entrevista para el programa "Sale el Sol", la Miss Universo 1991 dijo que Sofía no tenía derecho a entregar la corona debido a que se encuentra trabajando para una televisora diferente a Imagen Televisión, canal en el que se transmitirá el certamen.

“Yo lo interpreto como que sí, ese fue su molestia y por eso pues detonó en una serie de declaraciones que no me parecen acertadas cuando yo traté, yo le envié por correo, un mail explicándole la situación, que estábamos ahora con Imagen Televisión, y por ese motivo. Entendiendo su contrato con la otra televisora, pues no podría estar presente pero que le deseaba lo mejor en su carrera y que siguiera adelante. Entonces yo no sé si en verdad eso le molestó muchísimo, como para detonar ese tipo de declaraciones”, remató.