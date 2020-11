¡Alex Fernández Jr. ya quiere ser papá! Revela detalles de su BODA

Alex Fernández se encuentra muy emocionada por su próximo enlace matrimonial con Alexia Hernández, con quien ya lleva casi 10 años de romance; por ello no se pierde ningún detalle sobre la organización de la boda.

Al contrario de su hermana Camila Fernández, quien tuvo una gran fiesta en medio de la pandemia, el hijo de Alejandro Fernández confesó que desea un enlace matrimonial privado y sin muchos invitados.

Durante un encuentro con la prensa, Alex manifestó su deseo de convertirse en padre próximamente, pues destacó que le gustaría tener una relación cercana con su hijo, tal y como la que tiene con su padre "El Potrillo”.

“Yo siempre he dicho que a mi me gustaría ser papá joven, como mi papá, y yo tengo una muy buena relación con él, así como padre e hijo, también como amigos, y es algo que a mi me gustaría crear con mis hijos”, explicó.

Por otra parte, Alex Fernández aseguró que sus abuelos, Vicente Fernández y María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, se encuentran muy bien de salud, pues la familia está al pendiente de ellos.

Para finalizar, el intérprete no quiso confirmar ni desmentir los rumores de embarazo de su hermana Camila.

“En lo personal yo no le he notado nada, pero no les puedo asegurar nada, por eso digo, mejor pregúntele a ella, no niego ni confirmo”, remató.