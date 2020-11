Pedro Infante a 103 años de su nacimiento; estos fueron los accidentes aéreos a los que sobrevivió

Pedro Infante sin duda alguna es uno de los iconos más importantes de México, el actor de cine mexicano de la gran época de oro, hoy estaría cumpliendo 103 años de edad, sin embargo, perdió la vida a los 39 años de edad durante un accidente aéreo.

Además de la actuación y del canto, una de las más grandes pasiones de Pedro Infante eran los aviones, además el actor acumuló casi 3 mil horas de vuelo y fue socio de Tamsa-Transportes Aéreos de México S.A.

Se cuenta que Pedro Infante predijo su muerte en 1949 cuando murió la actriz Blanca Estela Pavón, pues el intérprete de películas como “Pepe el Toro” le dijo al productor Ismael Rodríguez que él también iba a morir en un accidente de aviación.

Los accidentes de Pedro Infante

Antes de su muerte arriba de un avión, Pedro Infante tuvo otros dos accidentes aéreos los cuales lo mandaron al hospital pero su vida nunca se vio en peligro.

El primer accidente

La primera vez que Pedro Infante vio su vida en peligro arriba de un avión fue en 1947 cuando el cantante se empeñó en despegar del aeropuerto local de Guasave, Sinaloa.

En la pista de despegue no había luz por lo que Infante pidió a algunos amigos que la iluminaran con las luces de sus automóviles, a pesar de que ellos le advirtieron que no era muy buena idea él se aferró y terminó por impactar la aeronave, Pedro Infante no sufrió mayores daños más que una herida en el mentón.

Segundo accidente

La segunda ocasión en la que Pedro Infante estuvo en riesgo de morir en un avión fue en 1949, y a diferencia del anterior, este fue más grave pues el actor sí tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En este accidente, Infante volaba acompañado de Lupita Torrentera quien fue su pareja y con quién procreó tres hijos; en pleno vuelo el combustible se acabó y aunque el actor trató de aterrizar sobre un potrero, la aeronave se estrelló contra un árbol.

Pedro Infante resultó gravemente herido pues los médicos tuvieron que colocarle una placa de platino en la frente, misma que sirvió años más tarde para identificar su cuerpo en el accidente que perdió la vida.

Foto: TW @Cuauhtemoc_1521

Tercer accidente

Fue el 15 de abril de 1957 cuando Pedro Infante volaría por última vez; eran las 7:54 de la mañana cuando la aeronave en la que se encontraba el actor como copiloto cayó en un barrio popular de Mérida.

Todos los tripulantes murieron, al igual que una joven identificada como Ruth Rossel quien se encontraba tendiendo ropa en el patio de su casa en donde cayó el avión. Hats el momento los motivos de esta tragedia no han sido esclarecidos.