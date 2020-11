Itatí Cantoral revela cómo descubrió INFIDELIDAD de Eduardo Santamarina

No es una novedad que la infidelidad de Eduardo Santamarina a Itatí Cantoral haya ocasionado la ruptura de ambos a principios de la década del 2000.

En 1999, Cantoral contrajo matrimonio con Santamarina y, ante los ojos de todos, siempre se mostraron muy felices juntos. Sin embargo eso no sería garantía de que durarían demasiado.

Su unión no tuvo un final nada feliz pues la intérprete de Soraya Montenegro descubrió de la peor manera que su esposo le había sido infiel.

La última en saber

Fue en 2004 cuando ambos decidieron divorciarse y llevar una vida por aparte, pero nadie había sabido cómo se había llevado a cano tal ruptura.

En una entrevista con el comunicador Gustavo Adolfo Infante, Itatí reveló los detalles más íntimos de su vida, como el desafortunado episodio donde supo que su entonces pareja se acostaba con la modelo Susana González.

Ella confesó que confesó que fue la última en enterarse de eso, contrario a sus colegas y la empresa televisiva que los respaldaba:

“Me enteré gracias a la señora de mi camerino, que me conocía hace muchísimo tiempo”, relató la actriz, "Señora, no sé si decírselo, pero su marido y González se meten al camerino juntos”, fueron las palabras de la asistente del set que reveló durante la entrevista.

A pesar de todo, Itatí reiteró que, con el tiempo, terminó siendo amiga de González.