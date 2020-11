El extraño mensaje de Rosalía; ¿terminó una relación?

Rosalía escribió unos mensajes en sus redes sociales que de inmediato causaron la sospecha entre sus seguidores.

Unos comienzan a especular si la famosa cantante española terminó una relación o si de lo contrario está iniciando una.

La cantante escribió desde su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje en inglés:

"Commitment sometimes doesn’t mean forever, it’s just till it’s over"

Commitment sometimes doesn’t mean forever, it’s just till it’s over — R O S A L Í A (@rosalia) November 17, 2020

Lo que significa: "El compromiso a veces no significa para siempre, es solo hasta que se acabe".

Unos minutos después, Rosalía escribió otro mensaje y se trata del emoji de alguien que está sonrojado.

Como muchos de los mensajes de la española, sus tuits en la red social del pajarito de inmediato se viralizaron y generaron miles de reacciones.