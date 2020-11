"Espero sobrevivir": Rafael Caparroso es HOSPITALIZADO por Covid-19

El famoso actor y modelo, Rafael Caparroso compartió una fotografía desde la cama de un hospital donde se encuentra internado tras dar positivo por el nuevo coronavirus Covid-19.

Por medio de su perfil en Instagram, el actor subió una imagen en la que aseguró que comienza una "batalla" contra el virus que ha terminado con la vida de miles de personas en todo el mundo.

Cabe recordar que, hace unos días, el actor fue sorprendido mientras disfrutaba de una fiesta de disfraces durante Halloween; en las imágenes se observa que no trae cubrebocas.

¿Qué dijo?

En la publicación, la que inmediatamente se volvió viral en Instagram, se observa el brazo del actor mientras reposa en la cama de un hospital; relató que mantiene una vida lejos del cigarro y alcohol, sin embargo, presentó síntomas por la enfermedad.

"Solo espero sobrevivir para poder contarles todo lo que estoy pasando", escribió en la publicación.

En el mensaje, Rafael Caparroso pidió a sus seguidores no bajar la guardia y aguantarse las ganas de realizar reuniones.

"No se crean inmortales, no es momento de celebrar nada, de reunirse con nadie, tengan paciencia que por un año no tangan vida social no va a suceder nada", apuntó.