Así luce Esmeralda Pimentel tras nuevo look ¡IMPACTANTE!

View this post on Instagram

Me enamoreu0301 de ti, Silvestre, desde la primera lectura en la soledad de mi casa. Y como en el amor nunca me he quedado a medias, te lo entregueu0301 todo. Mi pelo, mis suenu0303os, mis fisuras, mis carcajadas, mi corazou0301n, mi magia y a hasta mi canto. ud83dude02 Silvestre, protagonista de u201cLOS VUELOS SOLITARIOSu201d es un personaje entranu0303able porque es incapaz de mentir, no sabe, no puede, no le sale; y, porque ademau0301s , nadie le ensenu0303ou0301 a expresar sus emociones mejor que a un costal de papas. En medio de una marcha contra el gobierno y en una sociedad en la que se siente cada vez mau0301s desplazada, Silvestre hace una criu0301tica profunda a la simulaciou0301n y a las falsas preocupaciones sociales, poliu0301ticas, ecolou0301gicas desde su humor au0301cido e irreverente. Pero sobre todo, Silvestre, se atreve a indagar en los secretos de su pasado y el de sus padres, para apropiarse de su historia y recuperar la capacidad de CREER en cosas que no existen para confrontar lo indescifrable. Direcciou0301n del maestro de maestros, mi admirado u0040vazquezadrian75 Y bajo la producciou0301n de mis au0301ngeles guardianes u0040magnificoent y u0040herecomesmx Uu0301nica presentaciou0301n en el TEATRO DE LA CIUDAD ESPERANZA IRIS (suenu0303o hecho realidad pisar este escenario) el 14 de Octubre, y ud83dudd38VIu0301A ONLINE/STREAMING ud83dudd38uu0301nica funciou0301n el 17 de Octubre. Boletos a la venta en mi bio. u201cSi planeas estar aquiu0301 por un rato, mi valiente y amada Silvestre, mau0301s te vale inventarte una buena historia.u201d Quieu0301n se atreve?