Nuevas formas en consumo de música afectan a artistas: Gian Marco

Gian Marco considera que es normal que la manera de distribuir la música evolucione y como artista se adapta a las nuevas plataformas, sin embargo, le sorprende la que la gente no escuche más de un minuto y medio de una canción o que sólo vean 30 segundos de un video.

“Un disco completo tiene su magia, pero hay gente que le da lo mismo, que solo la escucha un minuto y medio y la cambia. La inmediatez, como dicen en México, pero a los músicos no nos afecta esto, le afecta a la gente que lo hace, porque se lo pierden”, comentó el peruano entre risas.

Explicó que esta manera de consumo no daña a los músicos, porque el éxito de un tema no radica en la duración de ésta, sino en que tanto conecté con la gente. “Las canciones del ‘Álbum rojo’ de The Beatles duran menos de tres minutos y son hits, ‘Pedro Navajas’, de Rubén Blades, dura casi ocho y también es un boom”, afirmó.

Conciertos virtuales con futuro

A los conciertos vía streaming les ve futuro, aún después de la cuarentena, sobre todo aquellos que ofrezcan una producción espectacular, digna de verse en pantalla, algo en lo que varios artistas trabajarán.

Por ahora, Gian Marco se concentra en el lanzamiento de su nuevo tema “Prefiero vivir sin ti”, el tercer sencillo de su nuevo disco que saldrá a la venta el próximo mes de febrero y que compuso dentro de esta pandemia, pero que no influyó su proceso creativo, ya que comúnmente suele aislarse a la hora de escribir.

“El proceso creativo no ha sido tan diferente, lo complicado y que me aterra es no saber cuándo voy a poder tocar el disco en vivo, eso sí es muy extraño, porque nuestra industria es la última que va a verse”, finalizó.

