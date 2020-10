Maribel Guardia da el viejazo; FOTO junto al espejo la traiciona

Maribel Guardia es una de las mujeres que causa la envidia de muchos, pues a pesar de ser una mujer de la tercera edad, luce como veinteañera, o al menos eso parecía hasta antes de esta fotografía que le valió varios comentarios negativos.

Fiel a su estilo, Maribel posó muy sensual en un sillón junto al espejo, y aunque a primera vista la fotografía no tiene nada de especial, fue un descuido el que llamó la atención de sus detractores, quienes aprovecharon el reflejo en el espejo para evidenciar la edad de la actriz.

Y es que en el reflejo se pueden ver las arrugas de su cuello, pues tiene una posición que le deja ver varias, y ese detalle bastó para que recibiera cientos de críticas, pues le dijeron que podría haber retocado la imagen antes de subirla para evitar ese error.

El espejo le jugó una mala pasada, se ve con arrugas. FOTO: INSTAGRAM

Le llueven críticas por su apariencia

Hay que recordar que Maribel Guardia tiene 61 años de edad y que se ha convertido en el ejemplo para muchas mujeres, pues la edad no está peleada con lucir un cuerpo espectacular y ella nos ha demostrado que a base de ejercicio y una buena alimentación es posible parecer más joven.

Pese a ello las críticas no se hicieron esperar y algunos internautas dijeron que se le notaban los años y se veía “viejita”, pero hubo otros que la defendieron fervientemente, reconociendo que hay muchas jóvenes que se ven más grandes que ella.

Maribel, quien tiene casi seis millones de seguidores en Instagra, no se preocupó por las críticas y comentarios negativos en sus redes, pues la imagen tiene más de 100 mil likes; además para callar a quienes hablan mal de ella subió otras fotos donde se ve guapísima y presume que se encuentra en perfecto estado y que no ha dado el viejazo, como popularmente se dice.