José Eduardo Derbez dio positivo a COVID-19 y así fue como vivió esta nueva enfermedad: VIDEO

José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores con una confesión la cual hizo por medio de su canal de Youtube, acostumbrados al material entretenido y hasta cómico que llega a compartir, esta noticia preocupó a sus fanáticos.

Y es que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reveló que él fue uno de los millones de casos en el mundo que dio positivo a COVID-19. Visiblemente consternado por lo que le ocurrió, José Eduardo narró cómo fue su experiencia y lo mal que la paso.

Siempre se cuido

José Eduardo asegura que desde que inició la cuarentena, él fue muy responsable y no salió de su casa para nada, por lo que siguió al pie de la letra las recomendaciones del gobierno.

"Yo realmente estuve encerrado en mi casa 24/7 sin salir a ningún lado, sin ver a nadie, sin tener contacto y literal encerrado en mi casa", indicó

Pero debido a su trabajo, el actor fue requerido en la empresa Televisa, para continuar con las grabaciones de “Renta Congelada” proyecto en el que participa, Derbez asegura que en la empresa siempre se llevaron a cabo los protocolos de sanidad necesarios.

Incluso, José Eduardo narra que en Televisa se le practicó la prueba del COVID-19, misma en la que salió negativo.

¿En dónde se contagió?

Luego de terminar las grabaciones en Televisa, el hijo de Victoria Ruffo siguió con su trabajo, pero esta vez fuera de nuestro país, al igual que como lo hizo en la televisora de San Ángel, el también actor siguió al pie de la letra los protocolos de sanidad durante su viaje al extranjero.

Sin embargo, José Eduardo cree que el virus pudo haberlo contraído durante el avión, ya cuando regresaba a México, pues recuerda fue el único lugar en donde se quitó el cubrebocas para tomar algo.

Y justamente un día después de su llegada a nuestro país, el hijo de Eugenio Derbez comenzó con los malestares que indicaban que el COVID-19 ya estaba alojado en su cuerpo.

"Estuve bastante tiempo fuera de México, pero cuidándome mucho. Sin embargo, de regreso, en el aeropuerto –para México– pedí algo de comer, y cuando regreso a la Ciudad de México, un jueves. El domingo en la noche, me comienzo a sentir mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta” relató José Eduardo

Lloré bastante

Luego de someterse a la prueba del COVID-19, el resultado fue justamente lo que más temía: “POSITIVO”.

El actor asegura que en ese momento no supo qué hacer, incluso relata que comenzó a llorar bastante pues no sabía cómo darle la noticia a su familia, pues no quería preocuparlos.

"Me puse muy mal, lloré bastante. No sabía cómo contarles y me puse muy mal. Primero respiré, me calmé y le avisé a mi mamá, mi padrastro, mi papá… diciéndoles poco a poco"

Afortunadamente, José Eduardo se logró recuperar del COVID-19 y ahora se encuentra feliz y con una gran salud.

Por: Redacción digital El Heraldo de México

