Exnovio de Belinda rompe el silencio y revela por que se tatúan algo referente a ella

Hace algunas semanas Christian Nodal y Belinda sorprendieron a sus seguidores mostrando los tatuajes que se hicieron mutuamente como muestra de su gran amor, la rubia se hizo unos diseños más discretos, pero el intérprete de regional mexicano decidió tatuar todo su pecho con los ojos de su bella novia.

Sin embargo, Nodal no es el único hombre que lleva en su piel el rostro, los ojos o el nombre de Belinda pues exnovios de la guapa cantante también se tatuaron algo de ella en sus cuerpos.

Recientemente en una entrevista para el programa de Univision "Al Rojo Vivo", el cirujano de Beverly Hills y exnovio de Belinda, Ben Talei, confesó que él al igual que Lupillo Rivera, Chris Angel y ahora Christian Nodal se sintió presionado por la misma cantante a tatuarse algo referente a ella, solo que él no lo hizo.

“Yo evite el tatuaje, ella me preguntó muchas veces y lo evite. A ella le gustan los tatuajes” dijo Ben Talei

Aunque estuvieron juntos casi por dos años, el cirujano asegura que él no se hizo ningún tatuaje en honor a Belinda.

Durante la plática en “La Saga”, Adela Micha cuestionó a Nodal sobre por qué decidió tatuarse los ojos de su novia pues

“Es que mira, yo soy una persona que ama mucho los tatuajes como te puedes dar cuenta... para mí, espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida y a mi no me pesa tener sus ojos (se agarra el pecho) yo puedo decir que tiene los ojos más hermosos del mundo… y yo siento bonito al verme al espejo al ver esos ojitos”