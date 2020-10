¿Cómo convenció Carlos Salinas de Gortarí a Adela Noriega de ser su pareja?

Adela Noriega ha sido un ícono de las telenovelas mexicanas desde muy joven, pues gracias a su belleza, dulzura y talento, alcanzó los escalones más altos de prestigio desde temprana edad. Esto le trajo cosas tanto buenas, como malas, pues entre la cantidad de cosas que llegaron a sus pies, estuvo el ex mandatario mexicano, Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con el canal de Youtube, Famosos de Cerca Mx, la historia empezó en el año de 1988, cuando Adela Noriega tenía el protagónico en la telenovela Dulce desafío, papel con el que conquistó el corazón del entonces presidente de México, Carlos Salinas, quien al tiempo, según la página de noticias Yositu, se comunicó con Emilio Azcárraga para pedirle que le presentara a Adela.

Todo por Adela...

Al principio, la actriz se negó a citarse con Carlos Salinas, sin embargo, el ex mandatario la amenazó con afectarla profesionalmente si se negaba a cumplir sus más bajos deseos, por lo que después de un tiempo, ella habría aceptado la relación con Salinas y aunque no la pasaría muy bien, se dice que ella tuvo un hijo del ex presidente, sin embargo Adela nunca confirmó estas especulaciones.

Algunos de los hombres con quien también se le ha vinculado a Adela Noriega son: Luis Miguel, Ernesto Laguardia, Eduardo Yañez y Fernando Carrillo, sin embargo, en todas las ocasiones, ella ha desmentido los supuestos romances con sus compañeros de trabajo. Quizá por eso se mantiene alejada del mundo de la farándula.

Desde hace al menos diez años, la actriz mantiene su vida en completa privacidad y alejada de toda cámara y reflectores. Aunque sí cuenta con redes sociales, lo cierto es que no está muy presente y publica muchos recuerdos de sus tiempos mozos como actriz de telenovela.

