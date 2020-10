¿Por qué NETFLIX canceló estas populares SERIES? Aquí te decimos la razón

La plataforma de streaming, Netflix anunció que algunas de sus populares series no tendrán una nueva temporada, dichas producciones se dejaran debido a la falta de interés del público, según la empresa estadounidense, pero algunos internautas aseguran que otras son las razones.

Netflix apuntó que dichas producciones se dejarán de hacer debido a los altos costos de producción y el poco interés del público debido a la falta de audiencia y para priorizar algunos de sus otros proyectos en puerta.

Otra de las razones que argumentó la plataforma de streaming, por la que decidieron no renovar estas series es debido a la pandemia por coronavirus, pues muchas de estas sufrieron atrasos considerables, pues no existen las condiciones sanitarias para seguir adelante.

Según la multinacional estos hechos no han permitido continuar con las filmaciones de las series, por lo que muchas de estas han sido descartadas, aunque aseguraron que en cuanto pase la emergencia sanitaria es posible que se contemple un posible regreso.

Aunque los usuarios en redes sociales y expertos señalaron que la verdadera razón es debido a que los directivos de la plataforma digital prefieren apostar por nuevas series en diversas partes del mundo que atraigan más público sin tener que pagar por ello.

Es decir durante el arranque de cada uno de estos proyectos, es habitual que los costos de producción son menores, pues se trata de una apuesta, pero mediante va creciendo su popularidad, los actores y la producción en general comienza a incrementar los costos al estar en el gusto del público.

Es por eso que Netflix prefiere continuar con nuevos proyectos que mantengan a los usuarios contentos y no dar continuidad a la historia para no tener que ir subiendo los costos; mientras que en otros casos dichas series no logran conseguir sus objetivos de audiencia como se esperaba por lo que deciden dejarla de lado.

Tal fue el caso de la serie de "La Casa de papel", que tras su estreno en España, Netflix la retomó y se convirtió en un éxito rotundo y los costos fueron creciendo, pero la audiencia no, cuando las series tienen más de tres temporada, por lo habitual son pocos los seguidores que continúan al pendiente de la historia.

