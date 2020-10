¡Irreconocibles! Así lucen hoy los actores de la película "Selena": FOTOS

Selena fue una de las cantantes que gozó gran popularidad en la difícil industria de la música, logró destacar no sólo en Estados Unidos sino también en México donde se ganó el cariño del público por su talento y gran carisma.

La película “Selena” refleja los momentos más difíciles y felices de la cantante tanto en México como en su país de origen. Protagonizada por Jennifer López, la cinta se estrenó en 1997 y tuvo un gran impacto en el público en ambos países, quienes todavía la recuerdan con su música.

La película fue producida con el apoyo de la familia de la “reina del tex-mex” y lanzó a la fama a varios de los actores que formaron parte del reparto.

Increíble cambio de los actores

Jennifer López fue la actriz que interpretó a Selena en la película, y para obtener el papel tuvo que aprender a hablar español, además su participación causó gran polémica entre el público. JLo se ha caracterizado por su talento no sólo en la pantalla grande sino también como coreógrafa, compositora y empresaria.

Foto: Facebook / Instagram

Jackie Guerra interpretó a Suzette Quintanilla en el cinta, la hermana de Selena. El papel catapultó a la actriz al éxito y continuó su carrera con la comedia First Time Out y obtuvo un lugar en la cinta Picking Up the Pieces de Woody Allen.

El cambio de Constance Marie, quien diera vida a Marcela Quintanilla, ha sorprendido a muchos por lo maravillosa que luce a 23 años del estreno de la película.

Jon Seda dio vida al papel de Chris Pérez, quien fuera el gran amor de la cantante Selena en vida. Es reconocido por su trabajo en la serie Homicide: Life on the Street.

Edward James Olmos, Abraham Quintanilla en la película, destaca por ser el director de la Latino Public Broadcasting en el que se centra en hacer programas para la televisión pública. Además, ha destacado su trabajo con la comunidad hispano-estadounidense.

Foto: Instagram

La actriz que se encargo de retratar la vida de Selena en su niñez fue Rebecca Lee Meza, aunque realizó algunos trabajos en la música y la televisión no logró despuntar su carrera y actualmente tiene una boutique de nombre Flowers and Bridal.