Latin Billboard 2020: Conoce la lista de los ganadores

Daddy Yankee y su "Con calma", Luis Fonsi y Romeo Santos estuvieron entre los homenajeados este miércoles en los premios Billboard a la música latina, en un evento en Miami con llamados a votar, una alfombra roja con distanciamiento y un público con tapabocas.

El colombiano Maluma abrió el espectáculo con el tema "Hawai" en el BB&T Center en Sunrise, 50 Km al norte de Miami, luego de una alfombra roja regida por el distanciamiento social y las medidas sanitarias: los periodistas debieron mostrar un resultado negativo de COVID-19 antes de cubrir el evento.

El intérprete de "Felices los cuatro" fue honrado con el premio "Espíritu de la Esperanza" por su labor filantrópica con su fundación El Arte de los Sueños, pero no obtuvo los galardones a los que iba nominado.

"Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor", había predicho antes en Twitter.

La premiación transcurrió sin comentarios políticos a dos semanas de unas elecciones cruciales para los estadounidenses y con sentidas menciones a las dificultades presentadas por la pandemia.

"Le dedicamos este premio a todos los que han sido perseverantes, a todos los que hemos perdido a un ser querido", dijo el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee cuando subió junto al canadiense Snow a recibir un premio por "Con calma".

No estaba claro a quién se refería, pero el 2 de abril escribió en Instagram su pesar por la muerte por cáncer de Jessie Reyes, protagonista de uno de sus videos.

"Estamos pasando tiempos de retos pero la música sigue siendo la medicina para todos nosotros. Con calma, ¡let's go!", terminó.

"Con calma" se llevó el premio máximo de la noche, "Hot Latin Song" Canción del Año, además de otros cinco galardones.

Lista de ganadores de los Latin Billboard 2020

Artista del Año, Debut - Sech

Sech Artista del Año - Bad Bunny (MC)

Artista del Año, Redes Sociales - Lali

“Hot Latin Song” Canción del Año - Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Canción del Año, Streaming - Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Canción del Año, Digital - Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma"

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina - Karol G

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino - Bad Bunny

"Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año - Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Artista “Latin Pop” del Año, Solista - Luis Fonsi

Gira del Año / Tour of the Year - Jennifer Lopez

Artista Crossover del Año - Katy Perry

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo - Calibre 50

Canción del Año, Airplay - Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

“Top Latin Album” del Año - Bad Bunny, X 100PRE

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino - Bad Bunny

Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina - Karol G

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo - Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo - Maná

Canción “Latin Pop” del Año - Pedro Capó & Farruko “Calma”

Álbum “Latin Pop” del Año - Luis Fonsi, Vida

Artista Tropical del Año, Solista - Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo - Aventura

Canción Tropical del Año - Wisin & Yandel & Romeo Santos, “Aullando”

Álbum Tropical del Año - Romeo Santos, Utopía

Artista “Latin Rhythm” del Año, solista - Bad Bunny

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo - Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año - Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Álbum “Latin Rhythm” del Año - Bad Bunny, X 100PRE

Compositor del Año - Bad Bunny

Productor del Año - Tainy

Artista Regional Mexicano del Año, Solista - Christian Nodal

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo - Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Canción Regional Mexicana del Año - Los Ángeles Azules featuring Natalia Lafourcade, “Nunca Es Suficiente”

Álbum Regional Mexicano del Año - Fuerza Regida, Del Barrio Hasta Aquí