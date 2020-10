Tania Rincón comparte el SECRETO; ésta es su rutina de ejercicio para lucir un bikini espectacular embarazada

View this post on Instagram

u00bfLas vacaciones son divertidas? Si muchu00edsimo, pero lo que realmente nos tiene babeando a Dani y a mi es la personita en la que se estu00e1 convirtiendo Patricio. Como buen niu00f1o tiene una fantu00e1stica capacidad de asombro, es firme en sus gustos, no le da pena hablar con la gente, es bueno para hacer amigos y cuenta las historias mu00e1s divertidas. Ahorita por ejemplo, tiene la moda de todos los du00edas cambiarse el nombre y la edad. Hoy fue Maxtoqui y tenu00eda 16 au00f1os u201cde mentisu201d como u00e9l dice . Que increu00edble es acompau00f1arte en este camino . #OpenYourXenses