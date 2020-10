Charly López en riesgo de perder nombre del grupo por el que peleó con Xavier Ortiz

El cantante Charly López, ex integrante del grupo Garibaldi, está en riesgo de perder los derechos del grupo GBDI, nombre que maneja pero que gracias a esta acción entró en una batalla legal con su excompañero Xavier Ortiz.

Según información revelada por la revista TVNotas, López podría perder los derechos que tiene sobre el nombre después de haber sido demandado por malos manejos que habría hecho con la compañía Inovalog.

Este supuesto incumplimiento sería la razón por la que Charly perdería el nombre de la banda.

El origen del conflicto se dio cuando los exintegrantes de Garibaldi propusieron un nuevo proyecto que siguiera con la temática de la agrupación pero sin llevar el mismo nombre, ya que éste le pertenecer a Televisa.

Según la información, Xavier Ortiz sugirió utilizar el nombre GBDI para asi evitar pagar por uso del nombre original de la banda, pero sin abandonar la idea original.

Tiempo después, López comenzó el proyecto de GBLI, que tuvo un éxito muy modesto. Sin embargo, Xavier pensó que esta propuesta era un robo a su idea por lo que reclamó a su excompañero y así comenzó esta rivalidad.

La fuente de la revista TVNotas revela que Charly López tuvo un acuerdo con el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, para evitar todo tipo de acciones legales en su contra.

El endeudamiento fue ajeno a la agrupación

Sin embargo, el endeudamiento que adquirió López no tiene nada que ver con el proyecto GBLI. Se debe a uno de los clubes nocturnos para mujeres que manejaba el cantante. El negocio no salió como se esperaba y por este motivo, la empresa no pagó completamente a López.

El mismo Charly demandó a la empresa pero Inovalog ganó la querella. Existen versiones que López no quiere dar la cara por lo que los derechos del GBLI podrían ser absorbidos por esta empresa.

Por REDACCIÓN EL HERALDO DE MÉXICO.

