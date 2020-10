Aczino y Akapellah inspiraron a Karey Cuevas

Con tan sólo 21 años de edad, e inspirada por las rimas de Aczino y Akapellah, Karey Cuevas está lista para enfrentar a sus contrincantes en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, para ella el género no representa ningún reto, sabe que tiene las mismas capacidades para acabar con ellos.

“A veces me atacan por ser mujer, pero es parte de la batalla, claro que no es necesario que lo hagan, pero soy más astuta y no entrar en guerra de géneros, no me lo tomo personal, ellos lo hacen, porque no están acostumbrados a pelear con mujeres”, afirmó.

Desde hace 12 años no había una mujer en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos y Karey lo atribuye a que muchas se desaniman al ver sólo a hombres, “siento que la mayoría de las chicas piensan mucho en si entran o no, pero creo que no se deben fijar en eso, sólo animarse a participar”, dijo la joven, quien entró al mundo del rap y el freestyle en 2014, pero fue hasta 2017 cuando entró de lleno a este estilo de vida al ver las batallas de Aczino y Akapellah.

Para Karey lo principal es dejar el miedo abajo del escenario y controlar los nervios, sabe que todo tiene una respuesta, por lo que no se preocupa por lo que le puedan decir, está preparada para responder, aprendió bien en las batallas de concursos anteriores.

“Nunca había salido a buscar un lugar, el año pasado estuve en muchas competencias y me sentí con la posibilidad de entrar a esta final y aquí estoy”, comentó.

La Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos es este sábado 3 de octubre, será un evento privado, sin público para evitar la propagación del coronavirus, pero se transmitirá en las redes sociales de la bebida.

Por: Patricia Villanueva

dhfm