¡Confirmado! Danna Paola podría regresar a las próximas temporadas de Élite

Una de las cimas artísticas que ha escalado Danna Paola, sin duda es la actuación, pues con la serie de Élite de Netflix, se ha consagrado como una de las artistas mexicanas más versátiles del momento. Participó en dicha serie con el personaje de Lucrecia, quien estudia en el prestigioso colegio de Las Encinas.

Sin embargo, aunque el estreno de la cuarta temporada será el próximo año y la actriz no participará, en una última entrevista para el portal Rating Cero, la actriz y cantante declaró que las cosas podrían no haber terminado, pues en el final de la tercera emisión Lu se iba a estudiar su carrera a Estados Unidos, razón absolutamente reversible dentro de la trama, pues podría regresar y retomar su vida.

Regresaría a Élite

Al ser cuestionada sobre el personaje y la serie, la ex participante dijo " Élite sigue siendo parte de mi, de mi vida, Lucrecia igual. Aunque en esta temporada no esté, si hay más, yo feliz de la vida vuelvo", con lo que dejó la expectativa bien puesta ante la posibilidad de regresar.

Y al ser cuestionada por sus aspiraciones artísticas, Danna contestó: "Estoy esperando que realmente llegue un proyecto a mi carrera como actriz que sea un reto completamente para mí y que me de la posibilidad de, justo no solamente actuar, sino ser parte del proyecto creativo, me encantaría justo con esta experiencia que he tenido con mi música, con mis videoclips, con todo el concepto de mi álbum y todo lo que viene, me da las ganas de ahora incursionar e involucrarme un poquitito mas, cien por ciento"

Actualmente, la intérprete de Sodio, está concentrada en su carrera musical que sigue ascendiendo y esa es la principal razón por la que rechazó la oferta de los productores para estar en la cuarta temporada, sin embargo, ahora sorprendió a todos con su respuesta afirmativa para volver si es que había una quinta temporada.