Aída Cuevas, en espera de temas de Juan Gabriel

Cuando Aída Cuevas y Juan Gabriel se conocieron, conectaron de inmediato, incluso él le regaló 10 temas inéditos para que le ayudaran a posicionarse en el gusto del público. Desde entonces fueron amigos y tiempo antes de que “El Divo de Juárez” muriera, le obsequió otras 63 canciones, entre ellas seis inéditas que espera grabar pronto.

"Ya grabé veintitantas. Hay seis que están en manos de editores, primero se tienen que liberar, pero como el licenciado Guillermo Pous, albacea del cantante, es quien maneja todo eso, entre tantos problemas que hay con la herencia, no ha podido liberarlos, pero espero sea en un futuro no muy lejano", explicó la intérprete.

Otras letras de esos 63 temas, no son nuevas, pero Juan Gabriel quería que las grabara en ranchero, esperando que tuvieran mayor éxito en dicho género. Con todos los temas que tiene, completará los cinco volúmenes de disco dedicados a su amigo, de los cuales ya hay dos en venta, por lo que los otros tres saldrían en los próximos años.

Celebra 45 años en los escenarios

Actualmente trabaja en el álbum 40 de su carrera, en el que hace una antología a la música mexicana de los años 40 y 50, con el fin de que no se queden en el olvido, porque considera que son melodías valiosas que las nuevas generaciones deben conocer. En ese sentido, lamentó que exista poco apoyo a la música ranchera en las televisoras y estaciones de radio, porque talento sí hay.

“Desde hace muchos años no tenemos apoyo para difundir el género. Es importante que como mexicanos concienticemos que perdemos nuestra identidad al no escuchar lo regional. Nuestra música nos representa en el mundo y las nuevas generaciones al ver que no hay espacios en la tele o radio, no se animan a interpretarla”, comentó.

Concierto Virtual

La ganadora del Grammy también celebra sus 45 años de carrera con un concierto en el Auditorio Nacional la noche de este sábado, y aunque será transmitido vía streaming por la pandemia del coronavirus, está contenta de festejar con sus seguidores de esta manera.

“Será una experiencia diferente, con el público presente, a la tercera o cuarta canción mides su ánimo y ahora no va a ser así, pero con el mariachi, los camarógrafos y todos los que estemos presentes lo voy a disfrutar, esperamos que mis fans también lo hagan desde sus casas”, expresó Cuevas.

En el setlist del concierto va a dar un repaso a las canciones más importantes de su trayectoria, incluyendo varias de Juan Gabriel, y contará con sus hijos como invitados especiales de este show "único".

Por PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ