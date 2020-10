Esta es la razón por la que Lucero no ha vuelto a actuar en telenovelas: VIDEO

La cantante y actriz mexicana Lucero reveló en exclusiva para el programa matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión las razones que la llevaron a alejarse de la actuación desde el año 2012.

La cantante de 51 años, quien debutó en 1981 con melodramas como "Chispitas", reconoció que ama las telenovelas y los melodramas clásicos; sin embargo, aceptó que no ha reaparecido en ningún proyecto de este tipo porque no ha recibido una propuesta que le llame la atención.

"El día que llegue una historia o una propuesta que me atrape, enamore y entusiasme al grado de decir 'vuelvo a los fotos, a las locaciones y me vuelvo a meter de lleno' para darle al público un proyecto espectacular, yo estaré encantada. No estoy retirada de las novelas", reveló.