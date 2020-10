Roberto Palazuelos narra el momento en que fue separado de su madre: VIDEO

El empresario mexicano e influencer, Roberto Palazuelos relató momentos de su historia, también confesó como fue el momento en el que lo separaron de su madre a una temprana edad, a partir del día que se separó de su padre.

El "diamante negro" narró que no pudo quedarse con su madre, la modelo franco-estadounidense, María Badeaux, quien decidió regresar a Estados Unidos; sin embargo, el abuelo del conductor mexicano le advirtió que no podría llevarse al niño ya que era el heredero de su fortuna y un descendiente directo de una familia poderosa.

Es a partir de este momento cuando comenzaron los problemas, pues la joven madre de tan sólo 20 años de edad hizo caso omiso y una noche huyó de Nueva York con su hijo, es cuando la familia de Palazuelos los buscaron por todos lados, y después de un tiempo lograron encontrarla en su nuevo domicilio.

Su madre se hospedaba en un departamento y se iban por más de ocho horas al día para trabajar como mesera, por lo que dejaba al pequeño niño al cuidado de una adolescente de 15 años, quien no le podía dar los cuidados que requiere un niño.

Por lo que no fue difícil quitarle al niño a la joven, pues dejo pasar a los hombres sin mucho esfuerzo y ya adentro la amordazaron y tranquilizaron para advertirle que no era nada personal, pero no podían dejar al niño bajo estas condiciones, por lo que su padre lo llevo de ese pequeño departamento.

La historia que cuenta el influencer es sorprendente, incluso podría formar parte de una película de acción, pues al regreso de su madre dio aviso a las autoridades sobre el rapto, mismos que consiguieron dar con el vuelo en donde iban Palazuelos y su padre, por lo que el FBI llamó al radio del avión para pedir que regresaran pero ya estaba en territorio aéreo mexicano,

Al llegar a nuestro país el padre del "diamante negro" logró demostrar que el niño ingresó a territorio estadounidense de manera ilegal y que su madre lo había robado, por lo que la demanda de la exmodelo no procedió. de De esa manera, Roberto no regresó con su madre y permaneció con su papá hasta su adultez, ya que su abuelo movió influencias con el Gobierno mexicano para que Maria no pudiera regresar a suelo mexicano.

Aquí la entrevista completa:

