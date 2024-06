Dan constancia de mayoría a senadores electos en el Estado de México

El árbitro electoral federal entregó las constancias de mayoría al Senado de la República, en la que el senador reelecto por Morena, Higinio Martínez Miranda ofreció impulsar la agenda presidencial como reformas en lo judicial y electoral, pero con consensos, mientras que el senador electo por el PAN, Enrique Vargas del Villar, ser una oposición responsable y pedir diálogo.

Lo anterior luego de que se llevaron a cabo los cómputos finales de dicha justa electoral, en la que se contabilizaron en total ocho millones 429 mil 781 votos, de ellos Morena y aliados cuatro millones 746 mil 823 votos, mientras que PRI, PAN y PRD dos millones 603 mil 731 y MC 840 mil 278 votos.

Al seno de la integración del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México, Higinio Martínez Miranda y Mariela Gutiérrez Escalante recibieron como primer lugar su constancia de mayoría como senadores electos, y por el PAN, Enrique Vargas del Villar, por primera minoría por el principio de representación proporcional.

En entrevista, Martínez Miranda reconoció que ahora los representantes populares y autoridades electas de “Sigamos Haciendo Historia” tendrán el compromiso de cumplir con la expectativa de los casi cinco millones de mexiquenses, de lo contrario en las próximas elecciones les pasará como a la oposición.

Comprometió impulsar la agenda legislativa de la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pero bajo diálogo y consenso, porque se le tendrá que convencer y apoyar las reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial y electoral, porque negó que lleguen a avasallar.

Todo lo que está en el Plan C tiene que salir, pero bajo el convencimiento, no es cierto que vamos a arrasar, no es cierto que vamos a avasallar, tiene que convencerse”.