Internet público gratuito será uno de los temas centrales en la agenda de Claudia Sheinbaum, perfila José Merino

José Merino, quién fungió coordinador técnico de los Diálogos por la Transformación durante la campaña de Claudia Sheinbaum y dirigió la Agencia Digital en el Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que proveer internet público gratuito será uno de los temas centrales en la agenda de la virtual presidenta electa pues es un habilitador de derechos y ese es uno de los objetivos.

“Si no pensamos que sirve para habilitar derechos, la tecnología pública no sirve”, advirtió.

Durante un diálogo con representantes de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones advirtió que el internet debe ser entendido como un derecho, principalmente porque se trata de un “habilitador de derechos”. Pese a ello remarcó que "no tiene un fetiche" con la tecnología, por lo que no aplica la estrategia de "ver forma de clavo" a todo cuando se tiene en la mano un martillo, sino que caso por caso se debe cuestionar si existe una solución tecnológica.

"Soy un creyente genuino de que la tecnología tiene que jugar un lugar en la construcción de un país más igualitario (...) no tengo un fetiche con la tecnología", dijo.

Remarcó que la tecnología sirve y tiene un rol que jugar pero no sola, pues debe ir acompañada por una simplificación de los procesos que se realizan de manera offline.

Mejorarán experiencia en el SAT y gestión de programas sociales

Foto: Carlos Méndez

Aunque advirtió que aún desconoce si va a ocupar un rol en el Gobierno de Claudia Sheinbaum y cuál será, agregó que otro de los sectores prioritarios a atender debe ser el Sistema de Administración Tributaria donde hay un espacio importante de mejora de usuario y manejo de datos, además de gestionar de manera digital los programas sociales aprovechando las posibilidades del banco del bienestar y mejorar la experiencia de los ciudadanos en materia de salud, al generar expedientes clínicos digitales estandarizados que permitan al ciudadano tener un historial a largo plazo y no se pierda cada vez que cambien de servicio.

Por otra parte prometió que se debe conseguir la autonomía en el manejo de los servicios digitales del Gobierno, tal como se hizo en la Ciudad de México, donde se generó autoprovisionamiento de servicios digitales para no depender de contratos con empresas privadas y generar desarrollos que en muchos casos excederían el presupuesto para ello.

Austeridad y utilidad para ciudadanos

Del mismo modo se mantendrá la austeridad, que señaló que no significa no gastar sino priorizar el ejercicio presupuestal en cosas que sirvan a más personas. También urgió a que la tecnología sirva para quienes más lo requieren y que son los que pierden más en caso de que no pudieran realizar un trámite.

Adelantó que habrá transformación digital con una ley de simplificación administrativa y digitalización, gestión de in grandes volúmenes de datos a través de un sistema similar a la IAVE creada en la CDMX que permite a los usuarios gobernar sus datos digitales y dar atención a la ciudadanía con la tecnología para reducir la incertidumbre al realizar trámites.

"Al hablar de gobierno digital lo que ocurre offline también importa y los procesos también se tienen que simplificar en ventanilla", afirmó.

Promete mejorar regulación, pero demanda compromiso en aprovechamiento del espectro

A los representantes de las empresas de telecomunicación les garantizó que si hay un problema regulatorio se va a resolver pero les demandó un compromiso real de despliegue, de cobertura y de uso de espectro, al respectar que el espectro es un bien público y tiene que otorgarse con criterios de beneficio público.

Reconoció que existe interés de la industria en trabajar para los ciudadanos, como en el caso de la alerta sísmica en los teléfonos, lo cual se negoció con los operadores y dentro de unas semanas se va a liberar.