Inicia conteo de elecciones federales en Consejos Distritales de Jalisco

Este miércoles quedaron instalados los 20 consejos distritales de Jalisco de donde surgirán los resultados finales de elecciones para Presidente, Diputados y Senadores. Este conteo deberá concluir en un plazo máximo de 82 horas, es decir, a más tardar las 18:00 horas del sábado 8 de junio, aunque estiman concluir este viernes.

Sigue leyendo:

Morena va al voto por voto en todas las casillas de Jalisco

AMLO presenta en Mañanera resultados del PREP para evitar "rumores"

En primer lugar, se inicia con el conteo de la elección a la Presidencia, y en la entidad, se estima que en el Distrito 2 de Lagos de Moreno, que representa 547 votos, habrán de hacer un recuento para la elección presidencial debido a que tiene una diferencia de 0.53 por ciento, y la norma dice que sea uno o menos de un punto porcentual para darse el recuento total.

En cuanto a diputados, se revisará en el Distrito 6 si es que procede el conteo parcial o completo, es decir voto por voto.

Luis Zamora, vocal ejecutivo del INE en Jalisco, aclaró que son los consejos distritales los responsables de declarar la validez de la elección de diputados correspondiente al distrito y entregar las constancias de mayoría.

En cuanto a la presencia de irregularidades o errores en las actas, esto surge desde el ejercicio que se hizo ayer por parte de las juntas y de los consejos al momento de revisar las actas y registrarlas en el sistema, aquellas que vienen por fuera del paquete, entonces ahí es donde definen la proyección que en general va entre el 60 y el 80 por ciento de los recuentos que se habrán de realizar en cada consejo distrital.

"Inician ellos en los consejos y ellas abriendo los paquetes electorales para acotejar el acta del poder del presidente o la presidenta del consejo con las actas que están al interior de los paquetes electorales. Si no hay diferencias, si no hay alteraciones, si no hay situaciones que corregir, en ese momento esos paquetes, esos resultados se suman y se dan como válidos, pero cuando hay presencia de algún elemento que no genera absoluta certeza en el resultado plasmado, entonces se recuenta y eso es en general cada una de las actas de las tres elecciones para presidente, diputados y senadores".