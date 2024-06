Edomex arranca con cómputos para resultados electorales finales, hay 7 elecciones cerradas

El árbitro electoral mexiquense inició con los cómputos para conocer los resultados finales a alcaldías y diputaciones, con siete elecciones cerradas con una diferencia del menos de uno por ciento y que podrían ser susceptibles a recuento o judicializarse; y con más de cinco peticiones de cambio de sede o de atraer el conteo supletorio.

Después de las 8:00 horas de este miércoles las consejeras y el consejero electoral estatal instalaron la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Municipales.

El ejercicio se desarrollará desde este 5 de junio y hasta el día 8 en los 170 órganos desconcentrados del órgano electoral.

De acuerdo con los resultados del PREP las elecciones municipales cerradas por tener el primero y segundo lugar una diferencia menor del uno por ciento es: Almoloya de Juárez, San Mateo Atenco, Jocotitlán, Luvianos, San Simón de Guerrero, Hueypoxtla y Villa del Carbón; mientras que otras tres con uno y 1.5 por ciento que son Ocoyoacac, Soyaniquilpan y Temascalcingo.

Asimismo, hay otras ocho que tienen una diferencia de entre el 2 y 3 por ciento que son Texcaltitlán, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, Nopaltepec, Tenancingo, Tenango del Aire, Teoloyucan y Otumba.

La consejera electoral estatal, Karina Ivonne Vaquera Montoya, confirmó que tras el arranque de los cómputos distritales y municipales, en cinco consejos se ha pedido el cambio de sede o atraer el cómputo supletorio. Sin embargo, aclaró que se debe cumplir todo un procedimiento y quienes tendrán la última determinación serán los propios órganos desconcentrados.

Y adelantó que algunos casos son Almoloya de Juárez, Ocoyoacac, Cuautitlán Izcalli y Villa del Carbón, aunque, recordó m, que en el 2021 sólo pasó con uno, que fue Coacalco.

“Hay algunos distritos y municipios que ya han solicitado al órgano central que podamos atraer supletoriamente la elección; sin embargo, este instituto a lo largo de los procesos electorales lo que ha hecho es permitir y generar que sean los propios Consejos Municipales y Distritales los que lleven a cabo esta tarea”, indicó.

La funcionaria electoral reconoció que hay varias elecciones municipales y distritales cerradas, con una diferencia del uno por ciento, aunque destacó que en la mayoría la diferencia sí es mayor.

Garantizó que donde se cumpla las causales para un recuento parcial o total, se aplicará, y recordó que la principal inconsistencia que amerita revisar los paquetes son la diferencia en los números de las actas.

“Nosotros en el Instituto tenemos un sistema que ha sido generado y creado justo para ir identificando cuántos de estos municipios o distritos se van a ir a recuento”, indicó.

“Claro, donde se cumpla se deberá atender porque nosotros tenemos una serie de causales”.

Buscan aclarar presunto fraude electoral

El representante electoral de Morena, José Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que tenían conocimiento de seis elecciones cerradas con una diferencia del uno por ciento y donde los votos nulos superan ese rango, pero aclaró que su interés es que se aplique la ley.

Recalcó que de manera ordinaria en cada proceso electoral se hace la revisión de la votación por errores humanos. Y reprochó que la oposición quiera imponer una estrategia y narrativa de un supuesto fraude electoral.

Proyectó que antes de la media noche se podrá avanzar en al menos 60 consejos para determinar el resultado final y entregar las constancias de mayoría

“Estamos viendo una contienda cerrada, por lo menos unos seis que están una diferencia de abajo de un punto, y otros tienen de 1.03 que hay que ver si esa diferencia matemáticamente da para hacer un conteo total, pero estaremos apegados a derecho”, recalcó.

Finalmente, Vázquez Rodríguez aclaró que, aunque sus adversarios ya anunciaron que impugnaron, no se puede hacer si no hay resultados finales.

“Nadie puede impugnar la elección si no hay un cómputo final, todo mundo ya dijo que ya impugnó, no, no puede impugnar si no tienes una calificación final”, remató.

