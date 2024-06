Estamos ante una elección de Estado y la vamos a impugnar por congruencia democrática: Marko Cortés

Marko Cortés aseguró que la elección del pasado domingo 2 de junio fue una elección de Estado y que en consecuencia el Partido Acción Nacional (PAN) la va a impugnar por congruencia democrática, así lo declaró en entrevista con Óscar Mario Beteta en El Heraldo Radio, en donde el presidente nacional del PAN explicó que requieren tener certidumbre en el proceso electoral y conseguir un equilibrio que permita contrapesos.

"Esta fue una elección de Estado y la vamos a impugnar por congruencia democrática, el Presidente se metía un día sí y el otro también, de nada servían las recomendaciones y sanciones del INE, el despilfarro de recursos es brutal: el uso de programas sociales completamente inaceptables", expuso Cortés, quien también aseguró que los gobernadores de Morena financiaron campañas de sus candidatos, de manera completamente inequitativa. Nunca hubo una cancha pareja", detalló.

Dado el escenario en el que "no hubo cancha pareja" Cortés indicó que la siguiente ruta es impugnar la elección "para que quede claro que la oposición no avala una elección así (...) Lo importante es que logremos tener una certidumbre en el proceso electoral y tener un equilibrio en la Cámara de Diputados que nos permita tener contrapesos".

Existen muchas actas que no están computadas en el PREP, denuncia Marko Cortés

"Nosotros tenemos en nuestro poder el 94% de las actas del proceso electoral y con este proceso de actas, que en breve daremos a conocer, nos permitirá ir a los cómputos", declaró Cortés. FOTO: Especial

Marko Cortés aseguró que hay un gran número de anomalías en el cómputo, las cuales las han ido señalando en redes sociales: "hay muchas actas que no están computadas en el PREP, que no han cargado los votos, y hay muchas más en donde resulta que votó el 100 por ciento del listado nominal y que el PAN no tiene ningún voto. Estamos seguros que a a partir de que inician mañana los conteos distritales van a venir saliendo (más casos)," enfatizó.

El presidente nacional del PAN también dijo que irán por los cómputos distritales en donde presentarán todas las observaciones que han recabado y "acreditar que muchas casillas no han sido computadas, además que están manipuladas y operadas por grupos delictivos, es aquí en donde el voto se hace disparejo."

Vamos a impugnar el proceso por violaciones constitucionales del Presidente que vulneran todo el proceso electoral, mismas que se usaron para presionar a la sociedad y cuando la estructura territorial del candidato oficialista fue la estructura pagada por los denominados Siervos de la Nación", acotó.

Cortés agregó que van a cotejar las actas, "nosotros tenemos en nuestro poder el 94% de las actas del proceso electoral y con este proceso de actas, que en breve daremos a conocer, nos permitirá ir a los cómputos para ver si ha ido estas actas vulneradas y de tenerlo pedir que se abra el paquete electoral y contar voto por voto y esto ha generado un desaseo en el INE.", concluyó.

