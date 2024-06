Noroña reclama a AMLO por faltar a acuerdo y compara este evento con el supuesto fraude de 2006

El diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador por ser sectario al pretender sacar de un acuerdo al legislador para tener la coordinación de Morena en el Senado o el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) el senador electo por Morena lamentó que desde la máxima responsabilidad pública del país, se promueva el sectarismo.

"La palabra se cumple, llegó en tiempo en que el silencio es traición", citó Fernández Noroña a Martin Luther King Junior.

Expresó su sorpresa porque el Presidente se desdiga de lo que de acuerdo con él se había acordado e incluso lo comparó con la polémica elección presidencial de 2006.

"Entendí lo que hoy el compañero presidente debió de haber sentido el 6 de septiembre de 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como presidente electo a quien no había ganado la presidencia de la República, con la enorme diferencia de que los integrantes del tribunal electoral en 2006 eran nuestros adversarios, no nuestros compañeros", aseveró.

Dijo que es inconcebible que el presidente López Obrador sostenga que los acuerdos sobre la responsabilidades a asumir dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran sólo para los compañeros de Morena, "no se da cuenta o no quiere ver que con ello descalifica los partidos aliados, a su militancia y que pone por encima del pueblo de México y de nuestro movimiento a la militancia de Morena".

"Es un despropósito y un incongruencia monumental que un movimiento que se caracteriza por luchar por la igualdad de los derechos de todas las personas, y cuyo lema es por el bien de todos, primero los pobres, pretenda ahora plantear que hay militancias de primera y de segunda clase dentro de nuestro movimiento, cómo podemos combatir el racismo y el clasicismo en nuestra sociedad si hacemos distingo hacia el interior del movimiento", señaló.

¿Cuál es el reclamo de Fernández Noroña?

Y es que en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena del 11 de junio de 2023, se acordó dar ciertos cargos a quienes participaron en la interna morenista para la candidatura presidencial. En ese caso, el tercer lugar, en el que quedó Fernández Noroña, le permitía ser el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el presidente de la República afirmó que ese acuerdo era solo para los militantes de Morena, por lo que dejó fuera a los competidores del PT y PVEM.

"Quiere decir que cualquiera que no pertenezca esa cúpula de Morena, está impedido de aspirar alguna responsabilidad importante o peor, aún quiere decir que los acuerdos firmados no se cumple no estamos en un escenario en que las diferencias que estamos discutiendo tenga que ver con cargos, no de ninguna manera, lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación, lo que estamos discutiendo es lo que hacemos nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos nuestros compromisos y su cumplimiento", aseveró.

A pesar de la queja, Fernández Noroña anunció que no solicitará encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores en la próxima legislatura y pidió que no se malentienda su reclamo, pues continuará