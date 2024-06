Tatiana Clouthier: Debemos dar seguimiento a compromisos de Sheinbaum y no crear expectativas

Tatiana Clouthier, excoordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, habló sobre las expectativas que se han generado del cómo gobernará la ahora presidenta electa de México, y señaló que no se deben generar ilusiones sino dar seguimiento a los compromisos asumidos por la próxima mandataria federal.

Cada 6 años creamos expectativas y luego nos desilusionamos, yo creo que aquí no hay expectativas sino hay que darle guía y seguimiento a los compromisos que la doctora puso en la mesa para su cumplimiento, y esas no son expectativas, esos son acuerdos, son promesas, y son compromisos. Como lo ha dicho ella: ‘los compromisos se cumplen’”, dijo Clouthier en entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", que se transmite por El Heraldo Radio.

Destacó que Claudia Sheinbaum tiene muchas virtudes como el ser una científica, una mujer de método "que le gusta arrastrar el lápiz y palomear lo que está avanzando".

Dijo que en ese sentido ella ve un gobierno distinto en términos de los cómos se harán las cosas y se tomarán las decisiones.

Y me sumo a la voz de esta mujer que dice: 'No por ser mujer te cuelgo más demandas porque me parecería injusto seguir con ese juego de que a las mujeres les exigimos más por el solo hecho de ser mujeres", citó Clouthier.