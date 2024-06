Así fue el festejo de Claudia Sheinbaum por su cumpleaños

Claudia Sheinbaum recibió un pastel en las inmediaciones de la casa de transición. Especial

Después de más de un año de recorrer 110 mil kilómetros, por tierra y aire en los 32 estados del país, Claudia Sheinbaum se dio la tarde libre ¿Cuál es el motivo?, la virtual Presidenta electa cumplió 62 años de edad este 24 de junio.

A temprana hora, en el 280 de Río Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, los mensajeros comenzaron a llegar con arreglos florales: rosas y gerberas de diversos colores las más comunes.

Flores, mañanitas y un pastel

Foto: Especial

Miembros de la extinta Luz y Fuerza instalaron una bocina a unos cuantos metros de la entrada de la casa de transición, en la colonia El Prado, para poner una y varias veces las mañanitas.

No sólo los detalles consistían en flores o las mañanitas, una chalina tamaulipeca en color rosa, un regalo del Presidente municipal de Altamira, Armando Martínez.

Su vecina Silvia Torres, excompañera en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, le llevó un pastel que decía "Felicidades Presidenta" y un par de músicos con marimba.

"Todos los viernes había asamblea en Ciencias y ella convocaba con el megáfono, 'dame una C' y (gritaban) Ciencias. En esa época (Jorge) Carpizo, el rector, quería aumentar las colegiaturas de la UNAM, de 200 a 600, pero gracias a la lucha de todos los estudiantes, encabezados por Claudia no nos la subieron, fue un logro", recordó su excompañera.

Celebra con vecinos y representantes de los medios

Foto: Especial

Fue a las 9:10 que Claudia Sheinbaum arribó a la entrada a la calle de la casa de transición. Los representantes de los medios de comunicación rodean el vehículo para saber cómo será su día.

Un día de pocas reuniones privadas, conferencia de prensa y comida con la familia, fuera de la casa de transición.

Llega al punto exacto de la residencia. Su vecina Silvia ha organizado un breve festejo. Una mesa con el pastel y la marimba para las mañanitas. Vecinos, entre ellos unos niños, acuden al llamado de celebración.

Sheinbaum se da la oportunidad hasta de bailar con Silvia y repartir pastel hasta a los reporteros y reporteras, camarógrafos y fotógrafos.

Una vez dentro, la virtual Presidenta electa espera a sus reuniones privadas, pero afuera, los arreglos florales no dejan de llegar, pero también no podía faltar una figura que se ha hecho famosa en los conciertos de México: el Dr. Simi.

El empresario Víctor González le envió una Simi Claudia, un Dr. Simi, pero con la tradicional coleta de caballo, el sello de la candidata ganadora de la elección del 2 de junio.

Pocas actividades públicas

Foto: Especial

Aquellas reuniones del día son con los coordinadores de diferentes rubros de los Diálogos por la Transformación, aquellos foros que confeccionaron el proyecto de gobierno 2024-2030.

Julio Berdegué, recién nombrado Secretario de Agricultura; Rosaura Ruiz, flamante Secretaria de Ciencia; Juan Ramón de la Fuente, próximo canciller; también el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral; y el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se dieron cita.

Cada uno de ellos presentó un corte de caja sobre sus respectivas áreas. Con esa información, Claudia Sheinbaum salió a conferencia de prensa.

Con un conjunto saco pantalón en un tono verde azulado, una blusa blanca con cuello de tortuga y los tradicionales tacones en un tono beige, atendió a los medios de comunicación.

Por espacio de 45 minutos respondió preguntas como los Diálogos por la Transformación, el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas, su agenda de esta semana, las funciones de la Guardia Nacional, miembros de su gabinete, entre otros.

"Voy a ir con la familia, me voy a tomar la tarde", reveló. La afirmación provoca aplausos entre los presentes.

Corta un segundo pastel con motivos feministas

La conferencia de prensa llega a su ocaso, no sin antes un festejo más. Altagracia Gómez, coordinadora de Desarrollo Económico Regional, le llevó un pastel especial.

Es de dos pisos con figuras de mujeres en tonos violeta. Tiene mensajes como "el feminismo me enseñó que calladita no me veo", "me cuidan mis amigas", "vamos a florecer y no desparecer". Está relleno de chocolate con mantequilla. Tiene cubierta de chocolate blanco. Claudia Sheinbaum parte una rebanada.

Cincuenta minutos después abandona la casa de transición y reporteras le preguntan sus deseos de cumpleaños: salud, salud, salud, responde.

Está por despedirse cuando un par de mujeres se le acercan al auto para la foto, le dan la mano y una de ellas le dice: qué bueno que ganó, estamos orgullosas.