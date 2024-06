Julio Berdegué: Las tres grandes prioridades de Sheinbaum en Agricultura y Desarrollo Rural

Julio Berdegué, próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, le encomendó tres grandes prioridades: resguardar el bienestar de los campesinos, pescadores y acuicultores; garantizar el agua potable, así como mantener y acelerar el crecimiento de la producción en México.

En entrevista para el programa "Noticias de la Tarde con Lupita Juárez", que se transmite por El Heraldo Televisión, Julio Berdegué detalló que Claudia Sheinbaum le pidió vigilar el bienestar de las personas que viven en el campo, trabajan en el campo, asi como a los pescadores y acuicultores.

El próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que la segunda tarea que debe realizar es garantizar el consumo de agua en México, que al igual que en muchos otros países, fruto del cambio climático, está enfrentando una situación muy crítica y la agricultura usa casi 3/4 partes de todo el agua que se utiliza en México.

Señaló que la tercera gran prioridad es la producción en México, la cual, dijo, ha crecido durante todo estos años durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tanto la producción para el mercado nacional como para las exportaciones y a nosotros nos interesa mucho mantener y acelerar ese crecimiento de la producción, no solo porque asegura el abasto nacional a precios justos y convenientes para lás, los consumidores. Sino también porque más producción es más empleo, más trabajo mejores salarios, y eso nos ha ayudado también a la lucha contra la pobreza", explicó Julio Berdegué.

Julio Berdegué comentó que lo dicho por la virtual presidenta electa de que “Sin maíz, no hay país” es una frase que hace referencia a proteger a nuestra agricultura, además de que el maíz es la base de nuestra alimentación y también es un elemento cultural importante en México.

Somos autosuficientes en maíz blanco, que es el maíz importante para el consumo de nosotros los seres humanos y además, la doctora Sheinbaum agregó un elemento que también es de mucho interés público, nosotros decimos no cualquier maíz blanco, queremos un mes blanco que no sea transgénico, porque no hemos necesitado los transgénicos para ser autos suficientes en maíz blanco", dijo.