Pablo Lemus da a conocer sus primeras acciones en el proceso de transición en Jalisco

Pablo Lemus Navarro, candidato electo a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, dio a conocer sus primeras acciones como Gobernador electo y adelantó que mantendrá un dialogo constante y respetuoso con los partidos de oposición. Lemus Navarro aseguró que ganó el estado con un millón seiscientos treinta mil votos, lo que le dio legitimidad para recibir la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el pasado domingo 9 de junio, así lo declaró en entrevista con Mafalda Wario en Heraldo Noticias Guadalajara de El Heraldo Radio.

"A partir del día de hoy (lunes) ya nos reunimos con el gobernador Enrique Alfaro para iniciar el proceso de transición en el estado de Jalisco. Fue una reunión sumamente cordial, una reunión de trabajo. Donde analizamos muchos puntos de lo que viene. Va ser muy importante el trabajo conjunto con la administración saliente, sobre todo en materia de construcción del presupuesto para el próximo año", destacó Lemus.

El Gobernador electo tomará posesión del cargo el próximo 6 de diciembre, sin embargo, la construcción del presupuesto se tiene que hacer a partir del mes de julio, agosto o septiembre, comentó; "para poder tener un presupuesto aprobado que nos permita empezar a funcionar de una manera muy eficaz a partir de la entrada de nuestra administración. Es decir, estos trabajos que iniciamos el día de hoy con el gobernador Alfaro van a continuar en la construcción del próximo gobierno durante todos estos meses", enfatizó Lemus Navarro.

Aprobación del presupuesto será decisión exclusiva del Poder Legislativo: Lemus Navarro

Al referirse al tema de la aprobación del presupuesto, Lemus aseguró que no es una atribución que le toque al Ejecutivo en funciones, ni mucho menos al próximo Ejecutivo que será tu servidor. Esto será una decisión del propio Poder Legislativo, en la actual Legislatura. De aprobarlo en esta o esperar a la siguiente Legislatura. Será una decisión exclusiva del Legislativo, acotó.

Tras la jornada electoral del pasado 2 de junio, Movimiento Ciudadano, como partido político, se convirtió en la primera fuerza en Jalisco, expuso el candidato electo. "Movimiento Ciudadano seguirá siendo la primera fuerza política representada en el Congreso del Estado de Jalisco, pero independientemente de ello mi lógica será de una construcción de un diálogo constante", declaró en El Heraldo Radio.

"Vamos a reunirnos ya, tanto con el PRI, con el PAN, con el PRD para mantener un diálogo constante. Lo voy a hacer a partir del día de hoy, por la tarde incluso, para poder mantener ese diálogo respetuoso, ese diálogo que nos permita encontrar acuerdos en beneficio del Estado de Jalisco", indicó.

Lemus navarro aseguró que no busca una confrontación con la oposición, ni pleito alguno o polarización: "Yo vengo más bien en una lógica de ver hacia adelante, en una construcción de acuerdos de manera respetuosa, y eso es lo que van a ver en mí. Un diálogo político, un respeto a mis oponentes, y por supuesto, todo en ello, viendo por el bien de Jalisco", refirió.

Le he puesto mi sello a mis gobiernos: Pablo Lemus

Pablo Lemus dijo que la gente lo conoce como un gobernante cercado dado que le ha puesto su sello particular a sus gobiernos: "La gente me conoce como un gobernante cercano, como un gobernante que disfruta su trabajo, que pase con alegría y con cercanía. Y lo mismo voy a hacer en el gobierno del estado de Jalisco. Voy a tener una relación de cercanía, de respeto, de una manera muy alegre con toda la ciudadanía."

Comentó que va a gobernar bien y de buenas, dando resultados para la gente, que "ese es el sello que me ha distinguido y por lo cual me eligieron las y los jaliscienses el domingo pasado. Yo no vengo a pelearme con nadie, no vengo a cobrar facturas ni venganzas de los procesos electorales. Yo vengo a trabajar y a dar resultados."

Finalmente, al ser cuestionado acerca de la relación que mantendrá con el próximo gobierno federal, Lemus Navarro indicó que las y los mexicanos eligieron a la doctora Claudia Sheinbaum para ser la próxima presidenta de México. Sí. Y eso lo debemos de acatar. Y eso lo debemos de acatar absolutamente todos los gobernantes.

"En mi la doctora Sheinbaum va a encontrar a un gobernador que va a trabajar con mucho respeto, por supuesto coordinándose con el gobierno federal en temas tan sensibles como la propia seguridad, la movilidad, la infraestructura. Es decir, la doctora Sheinbaum va a encontrar en mí un gobernador que va a trabajar muy de cerca con el gobierno federal, pero sin sumisión. Eso es muy importante", concluyó.

MYPR