Máynez: En mi gobierno se aplicarán pruebas PISA y Planea para evaluar educación

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que de ganar las elecciones del 2 de junio, su gobierno continuará con la prueba PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Y yo soy de los que está a favor de que en el sexenio de Carlos Salinas, México haya hecho un esfuerzo por integrarse a organismos internacionales para la evaluación de políticas públicas y particularmente para la evaluación educativa. A mí no me parece que nos haga un daño la evaluación, la comparación, al contrario, quiero decir que no solamente PISA”, indicó.