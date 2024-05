Claudia Sheinbaum: México aún vive las consecuencias de la guerra contra el narco

Durante su evento en Zamora, Michoacán, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", sostuvo que en todo el país se siguen viviendo las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico decretada durante el gobierno de Felipe Calderón.

"Aquí llegó un presidente que llegó a la presidencia con un fraude electoral, a decretar una guerra, la guerra contra el narco, Felipe Calderón, y todavía vivimos las consecuencias de esa decisión absurda, terrible”, expresó.

Felipe Calderón fue criticado por su estrategia de seguridad Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum hizo un llamado a no olvidar los daños de las acciones en materia de seguridad durante el periodo del ex presidente de Partido Acción Nacional (PAN) y sobre todo los vínculos con el crimen organizado de Genero García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.

Sheinbaun pide mantener los ideales de la 4T

Claudia Sheinbaum indicó que seguirá construyendo un gobierno honesto para todas y todos los mexicanos, pero sobre todo mantener la paz con justica sin desatar una guerra contra los grupos delictivos.

"Vamos a seguir gobernando con el principio de honestidad y austeridad de: “Por el bien de todos, primero los pobres”, el principio de servir al pueblo de México y vengo a decirles también que vamos a conservar todos los Programas del Bienestar: La Pensión Universal a Adulto Mayor y a garantizar que cada año aumente la pensión por arriba de la inflación. A decirles que vamos a mantener las becas para los jóvenes y que cada año van a aumentar por encima de la inflación", comentó.

La candidata de Morena asegura que se mantendrán las becas en todos los niveles Foto: Archivo

En ese último punto, la candidata de Morena ha resaltado la importancia de darles mejores oportunidades a los jóvenes para que sigan con sus estudios, practiquen deporte, tengan acceso a la cultura, entre otras actividades que los alejaran de unirse a organizaciones criminales.