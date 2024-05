Víctor Romo: Campaña de Clara Brugada destacó por sus propuestas

Víctor Hugo Romo, vocero de la candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que la aspirante siempre se ha caracterizado por mantener una campaña de propuestas, de alegría y de esperanza.

En entrevista para el programa “Noticias de la Mañana con Mario Maldonado”, que se transmite por El Heraldo Televisión”, Víctor Romo señaló que se mantiene la idea de que el segundo piso de la Cuarta Transformación con Clara Brugada.

Clara ha dejado muy claro sus propuestas, estos 27 puntos en donde traza perfectamente el sistema de cuidados, el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción para que no se vuelva a repetir el Cártel Inmobiliario y no haya pisos irregulares, no haya robo de agua, no haya extorsión, como se dio en Benito Juárez y como es el signo del candidato Santiago Taboada”, comentó Víctor Romo.