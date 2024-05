Tribunal Electoral ordena registrar a Viri Valencia como candidata de Morena en Colima pero se niega

Durante una rueda de prensa convocada de última hora por el Comité Estatal de Morena, Viridiana Valencia Vargas anunció que no será la candidata a la alcaldía de Colima, porque pone en riesgo el proyecto que ahora encabeza Azucena López Legorreta, quien tiene sólo unas semanas haciendo campaña.

Lo anterior luego de obtener el fallo a su favor por parte del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y este diera luz verde para su registro como candidata a la presidencia municipal de Colima, de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena-PT-PVEM).

Demostrar la razón

Viridiana Valencia contó que en días pasados estuvo peleando contra la negativa de las distintas instancias electorales de aprobar su candidatura por Colima. Al respecto, con tres votos a favor y dos en contra, los magistrados revocaron la sentencia que impedía que la candidata fuera elegible, por no acreditar supuestamente la residencia de tres años como mínimo en el estado, periodo establecido en la Constitución de Colima.

Es así que el TEPJF aprobó y ordenó su registro inmediato, pero la candidata se negó y declaró que se sumará a la candidatura de Azucena López, además de que seguirá promoviendo la Cuarta Transformación y la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum.

Valencia Vargas declaró que no peleó hasta el final por berrinche o capricho, sino porque tenía que demostrar que tenía la razón y que no mintió, pues uno de los principios de la 4T es no mentir.

Agregó que al final el TEPJF le dio la razón, y que "el más viejo PRI, ahora el PRIAN, así como el PRI que ahora se pinta de naranja, hicieron de todo para que no llegara ahí, el temor que tienen".