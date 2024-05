Violencia en elección no es generalizada en Edomex y hay condiciones para votar: José Francisco Vázquez

El partido de Morena descartó que en la elección mexiquense la violencia sea generalizada y reconoció que el gobierno estatal mediante el protocolo de seguridad, atiende los casos.

Fue el representante electoral del partido guinda, José Francisco Vázquez Rodríguez, quien fijó postura al momento que aseguró que hay condiciones para celebrarse los comicios del 2 de junio.

Vázquez Rodríguez proyectó que alcanzarán los más de cuatro millones de votos para sumar al triunfo de la elección presidencial, en tanto a nivel estado ganarán más de 80 municipios mexiquenses y superarán los más de 40 curules locales con PT y PVEM.

A pregunta expresa, Francisco Vázquez Rodríguez admitió que en la presente contienda mexiquense han ocurrido casos de agresiones, pero no son exclusivos del estado, sino del país. Y no compartió el escenario negativo de la oposición de que sean generalizadas, y por el contrario ratificó que son aisladas.

“Ellos quieren hacer con sus mentiras, sí, decir lo que no pasaba, hoy por uno no podemos manchar todos los 45 distritos electorales, los 125 municipios… Hoy si lo quieren hacer más grande lo que es, por decirlo, pero un tema de seguridad se debe atender de manera inmediata, y lo está atendiendo”, manifestó.

Apuntó que los asuntos se han atendido mediante el protocolo de seguridad, aunque cuestionó que cuando se le presta la seguridad a los candidatos no admiten la seguridad las 24 horas por un tema de privacidad.

Reconoció que el gobierno estatal que lleva 11 meses, recibió un estado con tema de inseguridad, pero que los mismo se les ha dado seguimiento y no va a negar que existan zonas que preocupen como lo es la región Sur.

Vázquez Rodríguez admitió que, de las seis mil 748 secciones electorales, son 300 que están en foco rojo, pero no por temas de inseguridad, sino porque en ciertas horas no se pueden realizar actividades.

“Sabemos y conocemos el tema del Sur que se está atendiendo con el gobierno, con la Guardia Nacional, con la gente que se debe cuidar, no estamos desatendiendo. No es que no nos preocupe”, reiteró.